В МИД назвали новые санкции США против России шантажом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новый закон США о санкциях против РФ показывает, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, такой шантаж несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса, говорится в заявлении российского МИД.

"Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике", — говорится в заявлении.

"Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса", — подчеркнули в МИД.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.5% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.5% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.4% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

3.6% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.