Москва делает все возможное для нормализации отношений с США, заявили в МИД

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Москва, несмотря на принятие нового закона о санкциях против РФ в США, делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения с Вашингтоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.6% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.5% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.4% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

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"Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д. Исходили и исходим из того, что эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход", — говорится в документе.