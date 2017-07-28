Москва делает все возможное для нормализации отношений с США, заявили в МИД
12:1128.07.2017
(обновлено: 12:58 28.07.2017)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Москва, несмотря на принятие нового закона о санкциях против РФ в США, делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения с Вашингтоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Зеркальными мерами против американского бизнеса
Ограничиться индивидуальными санкциями
Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
Никак, зачем еще больше обострять отношения
"Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д. Исходили и исходим из того, что эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход", — говорится в документе.
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В какой-то момент нам придется отвечать - Путин об антироссийских санкциях