В Госдуму внесли проект, ограничивающий размер взносов в партию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который ограничивает размер членских и вступительных взносов в партию в размере 4,3 миллиона рублей за год, сообщили в пресс-службе депутата.

Соответствующее поправки предлагается внести в закон "О политических партиях".

Как отмечает автор документа в пояснительной записке, внесение изменений обусловлено необходимостью выполнения рекомендации, содержащейся во втором отчете Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по теме "Прозрачность финансирования политических партий". В рекомендации ГРЕКО, данной РФ по итогам оценки национального законодательства, предписывалось "принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы членские взносы не использовались в обход правил прозрачности, применяемых в отношении пожертвований".

По мнению ГРЕКО, отсутствие законодательно закрепленных ограничений пределов величин членского и (или) вступительного взносов следует рассматривать как возможность использования теневого финансирования политических партий, сообщается в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В законопроекте предлагается установить предельную сумму вступительного и (или) членского взносов одного члена партии в течение года в размере 4 миллионов 330 тысяч рублей (аналогично предельной сумме пожертвований от физического лица за год).

"Проектом также предлагается исключить установленные федеральным законом "О политических партиях" условия раскрытия политической партией в своем сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и расходовании средств информации о члене политической партии и о размере расходовании средств информации о члене политической партии и о размере его денежных средств, поступивших в качестве вступительного и (или) членских взносов", — отмечается в документе.

Отмечается, что размер пожертвования, вступительного и (или) членского взноса, превышение которого влечет необходимость раскрытия в сводном финансовом отчете сведений о жертвователях, внесших пожертвования, либо о членах политической партии, уплативших вступительные и (или) членские взносы, будет устанавливаться ЦИК РФ.

По мнению автора инициативы, такое регулирование обеспечит выравнивание условий, необходимых для раскрытия соответствующей информации как в случаях внесения пожертвований, так и в случаях внесения вступительных и членских взносов.