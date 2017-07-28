Антонов получил агреман от США на назначение послом, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов получил агреман от Вашингтона на назначение послом в США, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Эту информацию газете также сообщил источник в центральном аппарате МИД РФ.

По данным издания, согласие американской стороны было получено чуть более недели назад, после встречи замглавы МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне. Отмечается, что сейчас решается вопрос о предоставлении Антонову американской дипломатической визы.

"Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым", — приводит издание слова высокопоставленного источника в центральном аппарате МИД РФ.