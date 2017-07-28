МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет предвыборное турне по регионам; в поездках его будут сопровождать представители генсовета "Единой России", в том числе и его секретарь Сергей Неверов, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине и в самой партии. Информацию подтвердила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Как отмечает газета, основная задача визитов – содействие кандидатам от партии на депутатских выборах, а также поддержка врио глав субъектов РФ. По информации издания, предполагается совершить до семи региональных поездок.

Как заявила газете Тимакова, планируется, что Медведев до предстоящих выборов посетит Крым и Удмуртию, где пройдут выборы губернаторов, а также Пензенскую область, жители которой в сентябре будут выбирать депутатов регионального заксобрания.

"Расписание остальных визитов пока находятся на стадии согласования с рабочим графиком премьер-министра. При этом посещение Удмуртии может быть перенесено на начало сентября", — пишет издание.

Неверов подтвердил "Известиям" информацию о том, что Медведев посетит несколько регионов в августе. Но список субъектов озвучивать отказался, сославшись на специфику графика премьера.

"График поездок обговорен 24 июля на форуме партии "Городская среда" в Краснодаре. Планируем провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты от партии", — цитирует газета слова Неверова.

Источник издания в партии отметил, что кроме Медведева в регионы с целью имиджевой поддержки однопартийцев направятся не только руководство генсовета "Единой России", но и члены ее высшего совета.