Путин: Россия и США вместе могли бы эффективнее решать острые проблемы

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и США вместе могли бы эффективнее решать международные проблемы и бороться с терроризмом.

"Действуя согласованно, вместе мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

По его словам, более эффективное решение проблем могло бы касаться урегулирования острых международны вопросов, борьбы с терроризмом, заботы о сохранении природы, решении экологических проблем, борьбы с незаконной миграцией, с организованной преступностью, развития экономики и других сфер.