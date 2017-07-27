В "Единой России" пока воздерживаются от оценок ситуации с омским депутатом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В омском региональном отделении "Единой России" воздержались от комментариев и оценок ситуации с декларациями депутата горсовета Евгения Сметанина до вступления в силу решения суда по этому делу.

Ранее в четверг стало известно, что суд в Омске по иску прокуратуры обратил в доход государства часть недвижимости супруги депутата городского парламента, купленной на неподтвержденные доходы. Сметанин является членом регионального отделения ЕР в Омской области.

"Что касается дела депутата омского городского совета Евгения Сметанина, то в настоящее время суд вынес решение, но оно не вступило в законную силу. До этого момента региональное отделение партии "Единая Россия" не может комментировать юридическую ситуацию и оценивать действия депутата", — сказали РИА Новости в пресс-службе омского регионального отделения "Единой России".

Прокуратура Омска в ходе проверки установила, что в 2015 году депутат омского городского совета Сметанин с супругой приобрели земельный участок, жилые дома и нежилое помещение на сумму, существенно превышающую их доходы за три предшествующих года и отраженную в справках о доходах за 2015 год. При этом депутат не представил данных об источнике доходов, на которые было приобретено имущество.