Путин выразил надежду на укрепление отношений с США в будущем

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Россия надеется, что в перспективе отношения РФ и США будут укрепляться и наращиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", — сказал он по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По словам Путина, "мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там много здравомыслящих людей".