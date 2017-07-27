Путин выразил надежду на укрепление отношений с США в будущем

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Россия надеется, что в перспективе отношения РФ и США будут укрепляться и наращиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", — сказал он по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
По словам Путина, "мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там много здравомыслящих людей".