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Политика

Парламентарии о санкциях США: Москва будет вправе ответить симметрично

Сюжет:
Новые санкции США против России (90)
17:4527.07.2017
(обновлено: 17:51 27.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы России. Архивное фотоВывеска на здании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Если в США будет принят закон о новых санкциях против России, Москва будет вправе выступить с ответными действиями, например, выслать американских дипломатов из страны или принять иные решения, которые неизбежно приведут к неудобству для работы иностранных дипломатов в РФ, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: ответ на санкции США зависит от окончательной версии законопроекта

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

После "Коммерсант" сообщал со ссылкой на источник в МИД РФ, что в ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США. По данным издания, ответные меры Москвы будут учитывать дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

Каким может быть ответ

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин о санкциях: в какой-то момент России придется ответить на хамство
По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, в случае подписания президентом США Дональдом Трампом закона, Москва вправе принять ответные меры — выслать часть дипломатов и арестовать собственность США на территории России.

"Если президент США Дональд Трамп подпишет закон о расширении экономических санкций против России, мы вправе принимать ответные меры, и в том числе — по дипломатической линии", — сказал Джабаров РИА Новости.

При этом сенатор не исключил, что в качестве зеркальных мер может быть осуществлена высылка дипломатов и арест дипсобственности США на территории России.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в свою очередь рассказал, что симметричный ответ был подготовлен давно, в нем содержатся болезненные меры, которые создадут максимум неудобств пребывания американских дипломатов в России.

Парламентарий также уточнил, что вопрос расширения санкций и возвращения дипломатической собственности РФ – разные вопросы, но в данном случае они могут быть рассмотрены в совокупности.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп может согласовать более жесткий вариант антироссийских санкций
"Это будут болезненные меры, соответственно. Я думаю, что поначалу мы проявим какую-то более или менее гуманность, а потом… эти меры создадут максимум неудобств пребыванию американских дипломатов в России… Разные варианты рассматриваются", — пояснил депутат РИА Новости.

Кто будет принимать решение

Джабаров, рассуждая на тему санкций, подчеркнул, что в итоге определение конкретных ответных мер — это прерогатива президента РФ Владимира Путина.

В данном вопросе его поддержал и первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, который считает, что ответные меры на санкции США будут приниматься, исходя из их уровня.

"Все зависит от того, какие меры. Есть меры, которые могут быть объявлены органами исполнительной власти, МИДом — все зависит от уровня санкций", — сказал Новиков, отвечая на вопрос, потребуют ли российские ответные меры согласования с парламентом РФ.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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