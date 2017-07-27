Депутат прокомментировал идею о создании органами власти страниц в соцсетях

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Предложение об обязательном создании органами власти официальных страниц в социальных сетях отвечает тренду на максимальную открытость, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Инициатива сама по себе отвечает тренду на максимальную открытость власти, тем более что соцсети уже стали существенной частью нашей жизни. Так как власть работает для граждан, то они должны иметь прямой доступ к информации госорганов", — сказал журналистам Левин, комментируя инициативу экспертного совета молодых журналистов при Молодежном парламенте.

Депутат отметил, что в настоящее время большинство органов исполнительной власти, членов Совета Федерации, депутатов разных уровней активно взаимодействуют с гражданами в интернете, в том числе в социальных сетях. "Это помогает доносить свою позицию, разъяснять ее широкому кругу граждан, которые, возможно, не будут регулярно заходить на сайты тех или иных ведомств, а вот подписаться на их страницы в соцсетях вполне могут", — добавил он.

По его мнению, если речь идет непосредственно о законодательном регулировании, то необходимо определить, кого именно необходимо обязать создавать свои странички в соцсетях. "Не менее важным является вопрос о том, какие именно социальные сети должны быть задействованы, ведь многие из них являются иностранными и возникают проблемы взаимодействия с их администрацией", — указал он.

"Также говоря о создании страниц госорганов в соцсетях, мы должны понимать, приведет ли это к увеличению расходов и необходимости задействовать дополнительных сотрудников. Данный вопрос стоит внимательно изучить", — считает парламентарий.

По его словам, по себе требование о размещении контактной информации для связи и обращений является вполне понятным, но стоит заметить, что подобные данные в обязательном порядке уже размещаются на сетевых ресурсах различных органов власти. Многие депутаты активно и вполне успешно вводят функцию интернет-приемной на своих сайтах, сказал Левин.

"Что же касается предлагаемой обязанности отвечать на комментарии в соцсетях, то она представляется избыточной. У граждан есть другие возможности обращаться в органы власти – они могут написать обычное письмо или обратиться с интересующим их вопросом через интернет-приемную", — отметил он.