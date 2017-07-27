Путин: ответ на санкции США зависит от окончательной версии законопроекта

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Ответ России на возможные новые санкции США будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда будет ответ, какой он будет, будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается в сенате", — сказал он по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.