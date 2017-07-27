Путин: Россия ценит сбалансированный подход Финляндии во внешней политике

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Россия ценит сбалансированный подход Финляндии во внешней политике, считает это фактором стабильности на севере Европы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы высоко ценим стремление финских партнеров проводить независимую, сбалансированную внешнюю политику. Считаем это важным фактором стабильности на севере Европы. И, конечно, готовы продолжать диалог с Финляндией и всеми заинтересованными государствами по проблеме укрепления безопасности", — заявил Путин на пресс-конференции по итоггам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.