Россия и Финляндия будут наращивать сотрудничество в Арктике, заявил Путин

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Россия и Финляндия будут наращивать сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг прибыл с рабочим визитом в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна.

"Продолжили обмен мнениями по вопросам, которые обсудили с (Саули) Ниинистё еще 30 марта в Архангельске на форуме "Арктика: территория диалога". Условились наращивать сотрудничество в этом регионе, в том числе в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Финляндии.

Российский лидер сообщил, что "с интересом выслушал идеи господина президента по поводу возможного сотрудничества на экологическом направлении в Арктике".

"Здесь мы, безусловно, многое можем сделать, если будем работать вместе", — отметил Путин.