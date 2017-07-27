Путин рассказал, как его встречали жители Финляндии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё поблагодарил граждан Финляндии за дружелюбие и радушие, с которым они его встречали.

"Хочу поблагодарить наших хозяев за гостеприимство, за радушный прием финских граждан, которые встречали нас по ходу движения в гостиницу, за их дружелюбие и радушие", — сказал Путин.

Российские лидер рассказал, как жители Финляндии дружелюбно махали ему руками. "Я не могу помахать каждому, но, используя возможности финских СМИ, я хочу вам тоже послать привет", — сказал Путин, обращаясь к жителям Финляндии.

Путин в четверг прибыл с рабочим визитом в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Ниинистё. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и проходит в городе Савонлинна.