САВОНЛИННА, 27 июл — РИА Новости. Россия и Финляндия намерены продвигаться и дальше в решении вопроса полигона "Красный бор", заявил на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть совместные цели, которых мы добиваемся. Хочу при этом упомянуть полигон "Красный бор" недалеко от Санкт-Петербурга", — сказал Ниинистё, заметив, что обсуждал этот вопрос с Путиным и в прошлом году.

По его словам, на сегодня есть определенный прогресс. "Были взяты пробы на этом полигоне, и действительно наша цель — продвигаться дальше в решении этого вопроса", — указал лидер Финляндии.

В находящемся в собственности Петербурга полигоне "Красный Бор" хранятся около 1,5 миллиона тонн опасных отходов, с 1995 года там строится новое экспериментальное предприятие по их переработке.