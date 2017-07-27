Президент Финляндии заявил об активизации отношений с Россией

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Двусторонние отношения Финляндии и России активизировались, заявил в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё.

"В настоящее время, как подобает хорошим соседям, у нас очень много двусторонних отношений, связей. Мы также наблюдаем определенное оживление, активизацию этих отношений, так как в экономическом плане дела идут лучше и лучше в обеих странах", — сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам лидера Финляндии, растет поток туристов как из России в Финляндию, так и из Финляндии в РФ. "Товарооборот вырос заметно между нашими странами", — отметил он.