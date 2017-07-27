Президент Финляндии поблагодарил Путина за визит

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё встретились в четверг для переговоров в финском городе Савонлинна для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и актуальных международных проблем.

"Хочу поблагодарить вас, уважаемый господин президент, за приглашение. Мы отмечаем столетие обретения независимости Финляндии… В рамках столетнего юбилея у нас целый набор мероприятий культурно-исторического характера", — сказал Путин перед началом переговоров.

Среди этих мероприятий российский президент отметил и возможность в четверг вместе с Ниинистё посетить оперу "Иоланта" в постановке Большого театра.

В свою очередь, финский президент заявил, что для него большое удовольствие и честь принимать российского лидера.

"Финляндия очень ценит ваш визит, то, что вы приехали сюда, чтобы отмечать столетний юбилей. Действительно, вы оказываете большую честь вашим визитом, добро пожаловать", — сказал Ниинистё.