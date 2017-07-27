Слуцкий убежден, что новый постпред России в ООН продолжит линию Чуркина

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что новый постпред России в ООН Василий Небензя продолжит конструктивную и профессиональную линию Виталия Чуркина в данной организации.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН и представителем в Совбезе организации.

"Нет сомнения, что Василию Алексеевичу удастся эффективно продолжать конструктивную и профессиональную линию Виталия Чуркина, направленную на убеждение партнеров по Совету Безопасности ООН в нашей правоте и в правильности наших подходов", —заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

Парламентарий также пожелал Небензе успешной работы, подчеркнув, что "она предстоит очень непростая".

Небензя — карьерный дипломат, родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. С 1996 по 2000 годы был старшим советником в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, в 2006-2012 годах был заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Женеве, с 2013 года — заместителем главы МИД.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.