В Госдуме возлагают большие надежды на нового постпреда России в ООН

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На постпреда России в ООН Василия Небензю в Госдуме возлагают большие надежды, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Указом президента замглавы МИД Василий Небензя назначен постпредом России в ООН. Этот пост с 8 апреля 2006 года и до своей смерти 20 февраля 2017 года занимал Виталий Чуркин.

"Мы возлагаем большие надежды на нового постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю. Наш комитет по международным делам единодушно поддержал его кандидатуру. Василий Алексеевич обладает большим профессиональным опытом, который будет очень востребован в нынешние непростые времена в самой большой и влиятельной международной организации человечества", — сказал Железняк РИА Новости.

Депутат пожелал новому постпреду при ООН успехов и плодотворной работы во благо России и мира. Политик отметил, что сейчас "работа российских дипломатов стала особенно важна, востребованна и подчас опасна", так как на Россию "обрушился шквал голословных обвинений во вмешательстве во внутренние дела других стран".

"На этом фоне задача представителей России в международных организациях усложняется во много раз. Дипломатическая служба России стоит на страже государственного суверенитета и демонстрирует высокий профессионализм. Убежден, что новый постпред в ООН будет достойно представлять позицию России и приложит все необходимые усилия для защиты интересов нашей страны и наших граждан", — заключил Железняк.