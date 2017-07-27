Путин прибыл в Финляндию, где проведет переговоры и посмотрит оперу

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Саули Ниинистё.

В Савонлинне Путин примет участие в беседе с Ниинистё. Планируется, что после переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. После этого лидеры двух стран планируют отправиться на музейном пароходе "Сайма" к замку Олавинлинна, где состоится прием от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна Анны-Кристийны Микконен.

Затем вечером Путин и Ниинистё посмотрят оперу "Иоланта" Чайковского в исполнении артистов Большого театра. После оперы планируется, что лидеры двух стран проведут неформальную беседу.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна. Планируется, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Во вторник посол Финляндии в Москве Микко Хаутала в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Путин и Ниинистё обсудят напряженные отношения России с ЕС, Украину и Крым. Дипломат также сообщил, что в двусторонней повестке дня нет острых вопросов, которые бы требовали внимания президентов.

В последний раз президенты встречались в Архангельске в рамках международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в марте текущего года. В прошлом году Ниинистё и Путин неоднократно проводили телефонные разговоры, наносили рабочие визиты. Так, российский лидер приезжал в Наантали в июле 2016 года, финский президент был в Москве в марте 2016 года.