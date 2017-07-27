Муниципальные фильтры могут изменить при активизации политических партий

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Муниципальный фильтр на выборах губернатора является нормальной общемировой практикой, и любой кандидат при желании может заручиться поддержкой, необходимой для его преодоления, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Те региональные кандидаты, которые не смогли преодолеть барьер, просто стремились привлечь внимание СМИ, считает эксперт.

В то же время, по его словам, в будущем возможен пересмотр этой нормы, если политические партии начнут более активно участвовать в выборах и количество кандидатов возрастет.

"Мы видим, что целый ряд партий и кандидатов успешно выполняют эти требования и регистрируются. Но при этом мы понимаем, что если о своем желании участвовать в выборах заявят не 7–8, а 15 или 20 кандидатов, то возникнет серьезная правовая коллизия, поскольку во многих регионах уже при 15 кандидатах на них просто не хватит муниципальных депутатов. И при выдвижении такого количества кандидатов избирательные права граждан уже не будут выполнены", – отметил Григорьев.

Норма, обязывающая кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах, была введена в 2012 году. Размер муниципального фильтра определяется властями субъекта РФ и может составлять от 5 до 10% от общего количества муниципальных депутатов в регионе.