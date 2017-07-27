Песков не готов ответить на вопрос, пошлет ли Россия посла в США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективы назначения нового российского посла в США.

"Не могу пока ответить на этот вопрос, видите, условия меняются достаточно стремительно, могут потенциально меняться", — ответил он на вопрос, намерена ли Россия послать нового посла в США.

На вопрос, есть ли вероятность того, что посол не поедет, Песков отвечать не стал: "Я не могу просто пока ответить на этот вопрос – это было бы неверно".

Посол России в США Сергей Кисляк 23 июля прибыл в РФ. Ранее пресс-секретарь посольства Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.