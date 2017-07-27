Визит Путина в Финляндию имеет исключительный характер, считает политолог

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Финляндию имеет большое значение для развития двусторонних связей и носит исключительный характер в контексте отношений РФ с Евросоюзом, считает эксперт клуба "Валдай", профессор Школы менеджмента и политики в Университете Тампере Пами Аалто.

Путин в четверг отправится в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна. Планируется, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

"Этот визит имеет большое значение для развития двусторонней торговли, отношений между народами Финляндии и России и поддержания дипломатических контактов. В контексте отношений между Россией и ЕС эта встреча на высшем уровне носит исключительный характер", — сказал Аалто РИА Новости.

По его словам, среди основных тем на встрече можно назвать торговлю. "Из вопросов высокой политики, скорее всего, там будет обсуждаться недавнее заседание G20. Возможно, лидеры не обойдут стороной конфликт на Украине. Среди прочего могут быть затронуты вопросы о строительстве корпорацией "Росатом" АЭС в Финляндии и о статусе лиц с двойным гражданством", — добавил эксперт.

Он также отметил, что между Финляндией и Россией сохраняются неплохие двусторонние отношения сотрудничества, прежде всего в сфере туризма, интенсификации двусторонней торговли и контактов на уровне народов. "Межличностные отношения между финнами и россиянами развиваются хорошо. Русскую культуру очень уважают в Финляндии", — подчеркнул Аалто.

Во вторник посол Финляндии в Москве Микко Хаутала в интервью газете "Коммерсант" заявил, что президенты РФ и Финляндии обсудят напряженные отношения России с ЕС, Украину и Крым. Дипломат также сообщил, что в двусторонней повестке дня нет острых вопросов, которые бы требовали внимания президентов.

В последний раз президенты встречались в Архангельске в рамках международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в марте текущего года. В прошлом году Ниинистё и Путин также неоднократно проводили телефонные разговоры, наносили рабочие визиты. Так, российский лидер приезжал в финский Наантали в июле 2016 года, финский президент приезжал в Россию в марте 2016 года.