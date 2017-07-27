Обязанности приморского вице-губернатора Вишнякова исполняет Портнов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья сообщили, что обязанности задержанного вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подозреваемого в превышении полномочий, исполняет другой вице-губернатор Эдуард Портнов.

Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на его рабочем месте прошли обыски. В администрации края факт обысков подтвердили, но сообщили, что причины пока неизвестны, а чиновник пока находится в должности. Он должен был выйти из отпуска в четверг, но не появился на работе.

"Его обязанности исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов ", — сообщил представитель администрации края.

Вишняков является вице-губернатором Приморья по вопросам тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, Портнов — по вопросам градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.