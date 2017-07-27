Обязанности приморского вице-губернатора Вишнякова исполняет Портнов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья сообщили, что обязанности задержанного вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подозреваемого в превышении полномочий, исполняет другой вице-губернатор Эдуард Портнов.
"Его обязанности исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов ", — сообщил представитель администрации края.
Вишняков является вице-губернатором Приморья по вопросам тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, Портнов — по вопросам градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.