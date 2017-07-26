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Политика

Кандидаты в губернаторы огласили списки будущих сенаторов

23:0126.07.2017
(обновлено: 23:02 26.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкФойе в здании Совета Федерации РФ. Архивное фотоФойе в здании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Прием документов от кандидатов в губернаторы завершился в 15 из 16 регионов России, где в сентябре пройдут соответствующие выборы. Каждый претендент представил также свой список из трех кандидатов в Совет Федерации, анализ этих списков показывает, что по меньшей мере семь сенаторов в сентябре могут лишиться кресел.

Эдуард Россель. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Свердловские власти подтвердили включение Росселя в число кандидатов в СФ

Вместе с тем, в верхнюю палату федерального парламента могут пройти несколько новых ярких фигур, в частности в списках фигурируют завершивший девятилетнюю службу российским послом в США Сергей Кисляк, главком отличившихся успешной операцией в Сирии российских Воздушно-космических сил Виктор Бондарев и глава Россотрудничества Любовь Глебова.

Предполагается, что сохранят свои сенаторские кресла руководители международного комитета Константин Косачев и Андрей Климов и "политические тяжеловесы" 1990-х Эдуард Россель и Виктор Кресс.

Сдали подписи

В единый день голосования 10 сентября губернаторские выборы пройдут в 16 регионах: в Белгородской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Карелии в центральной и северо-западной России, в Саратовской области, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии в Поволжье, в Свердловской области и Пермском крае на Урале, в Томской области и Бурятии в Сибири, а также в российском форпосте на Балтике — Калининградской области и в Севастополе.

Сергей Митин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Экс-глава Новгородской области Митин стал кандидатом в сенаторы

В 18.00 мск среды в 11 регионах завершился прием документов от кандидатов. В частности они должны были представить в избиркомы подписи муниципальных депутатов своего региона в свою поддержку (муниципальный фильтр). Еще в четырех регионах сбор подписей завершился ранее. В Белгородской области документы можно представить до 18.00 мск 31 июля.

Во всех 16 регионах на выборы идут действующие руководители — это либо губернаторы (Саратовская, Свердловская, Томская области, Марий Эл, Мордовия), либо исполняющие обязанности глав регионов (остальные). Документы подал и белгородский лидер Евгений Савченко, который занимает пост уже более 23 лет, дольше других губернаторов.

Конкуренцию им пытаются составить представители как парламентских, так и непарламентских партий.

Кто из кандидатов прошел муниципальный фильтр, станет известно позже.

Списки сенаторов: кто уйдет…

Каждый из кандидатов на пост главы региона также представил в избирком список из трех кандидатур в Совфед. В случае победы кандидата на выборах один из этой тройки станет сенатором от исполнительной власти региона. К вечеру среды свои "сенаторские" списки объявили не все кандидаты в губернаторы. Однако уже понятно, что некоторые из действующих членов Совфеда не вошли в шорт-листы наиболее перспективных кандидатов на предстоящих региональных выборах.

Подсчет голосов в Великом Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выборы губернатора Новгородской области назначены на 10 сентября

По меньшей мере семь действующих сенаторов не включены в списки ключевых кандидатов. Источник в Совете Федерации ранее сообщил РИА Новости, что как минимум девять сенаторов покинут палату по итогам сентябрьских региональных выборов — четверо из них действительно не были включены в сенаторские списки кандидатов-фаворитов.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже подтвердила журналистам, что как минимум шесть-семь регионов сменят сенаторов по итогам сентябрьских выборов. По ее словам, это хорошая практика, "потому что каждый раз приходят новые люди со свежими мыслями, идеями, представляющие свои регионы, обеспечивается преемственность в работе Совета Федерации — такое обновление идет, безусловно, на пользу".

Первый замглавы оборонного комитета верхней палаты 69-летний экс-глава МВД Алексей Чекалин (Удмуртия) не попал в список врио главы республики Александра Бречалова. В этом списке глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Мусин.

Первого замглавы федеративного комитета Сергея Катанандова не оказалось в "тройке" врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Он включил в свой список начальника управления ФСБ по Западному военному округу Александра Ракитина, спикера регионального парламента Элиссана Шандаловича и гендиректора научно-производственного комплекса "Карбон-Шунгит" Виталия Красулина.

Замглавы экономического комитета Совфеда 75-летний Виктор Рогоцкий (Ярославская область) не включен в список ни одного из кандидатов на пост главы региона. Врио главы региона Дмитрий Миронов (ЕР) первым в своем списке возможных сенаторов указал первого замминистра здравоохранения России Игоря Каграманяна, который до перевода в Москву работал руководителем облздрава. На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что Каграманян ради сенаторского кресла уже собрался увольняться из министерства, однако в самом ведомстве эту информацию пока не подтверждают.

Член комитета по образованию Олег Казаковцев (Кировская область), делегированный в палату прежним губернатором Никитой Белых, не вошел в список кандидатов врио главы области Игоря Васильева. Зато в списке значатся главком ВКС Виктор Бондарев, глава Слободского района области Владимир Хомяков и глава завода "Сельмаш" Александр Чурин.

Член бюджетного комитета Алексей Костюков (Новгородская область) не вошел в список врио главы Новгородской обрасти Андрея Никитина. В его перечне значатся действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, вице-губернатор Вероника Минина и предыдущий глава региона Сергей Митин.

Другой член бюджетного комитета Николай Петрушкин (Мордовия) не попал в список врио главы региона Владимира Волкова. Тот решил выдвигать в Совфед бывшего российского посла в США Сергея Кисляка, главного федерального инспектора по Мордовии Михаила Сезганова и мэра региональной столицы Саранска Петра Тултаева.

Есть ли член аграрного комитета Татьяна Мантатова (Бурятия) в списке кандидатов врио главы региона Алексея Цыденова, пока неясно. Зато уже точно известно, что туда попал предыдущий глава восточносибирской республики Вячеслав Наговицын.

Источник РИА Новости в Совете Федерации также заявлял РИА Новости, что своих кресел в палате лишатся Чекалин, Катанандов, Казаковцев и Петрушкин. Кроме того, говорил он, верхнюю палату покинут замглавы международного комитета Александр Тотоонов (Северная Осетия), член того же комитета, ветеран внешней разведки Игорь Морозов (Рязанская область), член комитета по образованию Андрей Соболев (Севастополь), член экономического комитета Владимир Харламов (Краснодарский край) и член аграрного комитета Олег Алексеев (Саратовская область).

Шансы Морозова неоднозначны. Врио рязанского губернатора Николай Любимов включил его в список кандидатов на кресло сенатора, но вторым номером — после своего предшественника на губернаторском посту 68-летнего Олега Ковалева. При этом именно Ковалев делегировал Морозова в Совфед в 2012 году – в обмен на то, что тот снял в свою кандидатуру с губернаторских выборов в его пользу. Однако Ковалев не доработал до конца своего губернаторского срока, подав в отставку в феврале 2017 года из-за возраста и нежелания идти на новый срок. Третий номер в списке Любимова — депутат областной думы Татьяна Гусева. Морозов или Гусева могут стать сенатором, если от этого места откажется Ковалев.

… а кто останется

Как сообщил источник РИА Новости в палате, удалось добиться продления своих полномочий главе международного комитета Константину Косачеву (Марий Эл) и его заму Андрею Климову (Пермский край), замглавы конституционного комитета Людмиле Боковой (Саратовская область), члену оборонного комитета Олегу Ткачу (Калининградская область) и ветеранам региональной политики 68-летнему Виктору Крессу (Томская область, комитет по образованию) и 79-летнему Эдуарду Росселю (Свердловская область, бюджетный комитет), которые по 15 лет возглавляли свои регионы.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
© Фото : представлено Управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ Севастополя
Овсянников подал документы для участия в выборах губернатора Севастополя

Косачев уже вошел в "тройку" врио главы Марий Эл Александра Евстифеева. Кроме него туда попали бывший главный федеральный инспектор по региону Валериан Егоров (хотя региональные депутаты планируют утвердить его в конституционный суд Марий Эл) и действующий депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

Климов стал кандидатов от врио губернатора Пермского края Максима Решетникова — туда же вошли глава Перми Дмитрий Самойлов и гендиректор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев.

Россель включен в список врио главы области Евгения Куйвашева — вместе с лидером регионального отделения "Единой России" Виктором Шептием и руководитель регионального исполкома ОНФ Жанной Рябцевой.

Кресс вошел в перечень врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина, наряду с главой бюджетно-финансового комитета и вице-спикером регионального парламента Александром Куприянцем и главой Томского национального исследовательского медицинского центра Академии наук Евгением Чойнзоновым.

Ткач оказался в списке врио калининградского губернатора Антона Алиханова — вместе с бывшим главой регионы и бывшим командующим Балтийским флотом Владимиром Егоровым и спикером областной думы Мариной Оргеевой.

Бокова может остаться сенатором, но от законодательной власти региона. В списке саратовского губернатора Валерия Радаева – начальник регионального главка МВД Сергей Аренин, директор музыкально-эстетического лицея в Энгельсском районе Юлия Ермакова и главный врач поликлиники в Балаково Сергей Шестаков. Однако Бокова 10 сентября баллотируется от "Единой России" в саратовскую областную думу, откуда сможет делегироваться в Совфед.

Бывший советский премьер 87-летний Николай Рыжков (Белгородская область), похоже, также сохранит свое место в Совфеде – он значится первым в списке губернатора Евгения Савченко. Источник РИА Новости в верхней палате сообщил, что Рыжкову "удалось добиться договорённости" о продлении своих сенаторских полномочий.

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