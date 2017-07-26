Путин ратифицировал конвенцию СЕ о финансировании терроризма

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать конвенцию Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года", — говорится в документе.