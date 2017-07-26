США
26.0726 июля18:47МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Россияне смогут голосовать на выборах президента на любом удобном участке

17:3226.07.2017
01874
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фотоФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Россияне смогут получить возможность голосования на выборах президента РФ в 2018 году на любом удобном для них избирательном участке без привязки к месту регистрации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Памфилова рассказала, почему пока невозможно онлайн-голосование на выборах

Министр в ходе визита в Петрозаводск посетил МФЦ, в котором в среду стартовал пилотный проект по новой технологии избирательной системы для губернаторских выборов в ряде регионов, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По результатам губернаторских выборов планируется распространить эту систему и на президентские выборы.

В настоящее время для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации необходимо получить открепительное удостоверение в избирательной комиссии, к которой привязан избирательный участок. Однако скоро ситуация изменится, разрешение на голосование в любом регионе можно будет получить в многофункциональном центре (МФЦ) по месту фактического проживания, сказал Орешкин журналистам.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Матвиенко: выборы-2018 должны привести к консолидации общества

"Сегодня находимся в МФЦ в Петрозаводске. Одно из знаковых событий — открытие новой услуги, связанной с губернаторскими выборами, которые состоятся в начале сентября этого года. Теперь любой человек, если он планирует проголосовать не по своему месту регистрации, а в том же регионе, но на другом избирательном участке, может прийти в МФЦ, оформить соответствующее заявление, получить соответствующие документы и иметь возможность в день выборов проголосовать на другом избирательном участке в рамках одного региона", — сказал Орешкин.

По словам министра, сейчас эта система вошла в промышленную эксплуатацию, и многие избиратели, которые в день губернаторских выборов не смогут оказаться по месту своей регистрации, смогут проголосовать на других участках и реализовать свое избирательное право.

"Как раз тот опыт, который будет получен на губернаторских выборах, будет очень детально проанализирован, и затем эти знания и опыт будут использованы для определения процедур на президентских выборах", — пояснил министр.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена