Россияне смогут голосовать на выборах президента на любом удобном участке

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Россияне смогут получить возможность голосования на выборах президента РФ в 2018 году на любом удобном для них избирательном участке без привязки к месту регистрации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр в ходе визита в Петрозаводск посетил МФЦ, в котором в среду стартовал пилотный проект по новой технологии избирательной системы для губернаторских выборов в ряде регионов, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По результатам губернаторских выборов планируется распространить эту систему и на президентские выборы.

В настоящее время для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации необходимо получить открепительное удостоверение в избирательной комиссии, к которой привязан избирательный участок. Однако скоро ситуация изменится, разрешение на голосование в любом регионе можно будет получить в многофункциональном центре (МФЦ) по месту фактического проживания, сказал Орешкин журналистам.

"Сегодня находимся в МФЦ в Петрозаводске. Одно из знаковых событий — открытие новой услуги, связанной с губернаторскими выборами, которые состоятся в начале сентября этого года. Теперь любой человек, если он планирует проголосовать не по своему месту регистрации, а в том же регионе, но на другом избирательном участке, может прийти в МФЦ, оформить соответствующее заявление, получить соответствующие документы и иметь возможность в день выборов проголосовать на другом избирательном участке в рамках одного региона", — сказал Орешкин.

По словам министра, сейчас эта система вошла в промышленную эксплуатацию, и многие избиратели, которые в день губернаторских выборов не смогут оказаться по месту своей регистрации, смогут проголосовать на других участках и реализовать свое избирательное право.

"Как раз тот опыт, который будет получен на губернаторских выборах, будет очень детально проанализирован, и затем эти знания и опыт будут использованы для определения процедур на президентских выборах", — пояснил министр.