Памфилова рассказала, почему пока невозможно онлайн-голосование на выборах

ПЯТИГОРСК, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Голосование на выборах в режиме онлайн пока невозможно из-за проблем с безопасностью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Возникает вопрос о кибербезопасности, и во многих странах возвращаются к голосованию по старым методам, мы останавливаемся там, где мы можем обеспечить информационную безопасность, это что касается технического аспекта", — ответила Памфилова на вопрос журналистов о возможности онлайн-голосования на выборах.

"Техническое оснащение очень важно, но оно не должно опережать людской фактор. Людей надо учить, это и правовое просвещение, это надо делать одновременно", — добавила она.