Косачев сообщил о предложениях по ограничению сотрудничества с Польшей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Конкретные предложения по ограничению сотрудничества с Польшей из-за закона о декоммунизации, которые предполагают снос памятников советским воинам, уже сформулированы, но решения по этим предложениям должны приниматься на уровне президента Российской Федерации либо правительства, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам весенней сессии.

Совфед предлагает президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за поправок в закон о декоммунизации, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов данного документа, говорится в заявлении, принятом сенаторами во вторник.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимал и не озвучивал никаких решений по поводу инициативы Совета Федерации по санкциям в отношении Польши из-за памятников.

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"Мы предложили президенту дать поручения соответствующим ведомствам — представить конкретные предложения. Мы знаем, что эта работа уже ведется, я могу сказать, что и у нас в Совете Федерации уже есть определенные позиции некоторых российских ведомств, совершенно конкретные предложения, я хочу искренне сказать, что они носят конкретный, прикладной характер. Но решения по этим предложениям должны приниматься на уровне президента Российской Федерации либо правительства, парламент это обязательно поддержит, если они будут соответствующим образом сформулированы", — заявил Косачев.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Госдума РФ в среду приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. Депутаты призвали европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях.