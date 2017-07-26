Свердловские власти подтвердили включение Росселя в число кандидатов в СФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Действующий сенатор от Свердловской области Эдуард Россель вошел в тройку кандидатов в Совфед, которую в среду представил кандидат в губернаторы от "Единой России", врио главы области Евгений Куйвашев, сообщил РИА Новости представитель областных властей Александр Иванов.

Помимо Росселя в списке Куйвашева также значатся секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий и руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. В случае избрания Куйвашева губернатором на пост сенатора будет назначен один из трех названных кандидатов.

"Да", — сказал Иванов РИА Новости в ответ на вопрос, значатся ли в списке Россель, Шептий и Рябцева.

Полномочия Росселя на посту сенатора истекают в сентябре. Ранее источник в Совфеде сообщал РИА Новости, что Росселю удалось добиться договоренностей о продлении своих сенаторских полномочий.