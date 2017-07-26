МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. США ставят вопрос о получении земли в Петербурге для консульства, но эта тема не увязывается с ситуацией вокруг арестованной дипломатической собственности РФ в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"То, что он (вопрос) стоит в повестке дня, то, что его американцы ставят – это глупо отрицать. Но он совершенно точно не рассматривается в увязке со спорами вокруг арестованной российской дипсобственности. Если американцы эту игру именно так пытаются выстроить – это не более чем шантаж, на который Россия ни при каких обстоятельствах не должна идти", — сказал сенатор.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.