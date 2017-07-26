МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва пока не прорабатывает конкретные параметры возможной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на региональном форуме АСЕАН в начале августа, но можно предположить, что они там встретятся, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У меня нет информации на этот счет", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Лаврова и Тиллерсона на полях министерского форума АСЕАН на Филиппинах в начале августа.

"Когда руководители находятся на одном мероприятии, оба в одно время, в одном месте, если так сказать по-простому, было бы неестественно, чтобы они не встретились. Это первое. А второе: мы пока не прорабатываем конкретные параметры такой возможной встречи. Но если бы они не встретились, это было бы, на мой взгляд, неестественно", — добавил Рябков.