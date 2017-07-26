Рябков считает преждевременным говорить о дате новой встречи с Шенноном

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва продолжает контакты с Вашингтоном по нормализации диалога на разных уровнях, но говорить о дате новой встречи с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном пока преждевременно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда мы встретились с господином Шенноном в Вашингтоне, понимание о том, когда и где именно будет проводиться следующий раунд, не было зафиксировано, мы к этой теме должны были вернуться позже. Я видел вчерашнее сообщение официального представителя госдепартамента, что контакты продолжаются. Они действительно продолжаются, но сейчас на фоне происходящего в конгрессе говорить о назначении конкретной даты именно нашей с ним встречи было бы несвоевременно", — сказал Рябков.

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект США, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".