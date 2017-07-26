В Госдуме надеются на политическую мудрость США в вопросе дипсобственности

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У России подготовлен адекватный ответ на ситуацию с дипсобственностью РФ в США, однако остается надежда на политическую и дипломатическую мудрость Вашингтона в этом вопросе, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Представитель госдепартамента Хезер Науерт ранее заявила журналистам о том, что переговоры по дипсобственности, принадлежащей российским дипломатам в США, продолжаются, решения пока нет; РФ владеет ею, но происходившие там "злонамеренные действия" не устраивают США.

"В принципе у нас подготовлен адекватный ответ этому, соответствующий ответ. Мы надеемся, что американцы проявят политическую и дипломатическую мудрость", — сказал Чепа РИА Новости.

Со слов депутата, в России, в частности, рассчитывали на то, что президент США Дональд Трамп проявит мудрость, несмотря на то давление, которое оказывает на него американский истеблишмент.

"Мы последовательно показываем сигналы о том, что мы готовы к взаимодействию. Но это бездумный шаг по лишению нашей собственности за рубежом и высылки наших дипломатов, он вынуждает нас через какую-то пусть даже очень длительную паузу (ответить)", — заявил Чепа РИА Новости.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.