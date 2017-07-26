В Госдуме надеются на политическую мудрость США в вопросе дипсобственности

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У России подготовлен адекватный ответ на ситуацию с дипсобственностью РФ в США, однако остается надежда на политическую и дипломатическую мудрость Вашингтона в этом вопросе, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
80.7%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
16.4%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.9%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
"В принципе у нас подготовлен адекватный ответ этому, соответствующий ответ. Мы надеемся, что американцы проявят политическую и дипломатическую мудрость", — сказал Чепа РИА Новости.
Со слов депутата, в России, в частности, рассчитывали на то, что президент США Дональд Трамп проявит мудрость, несмотря на то давление, которое оказывает на него американский истеблишмент.
"Мы последовательно показываем сигналы о том, что мы готовы к взаимодействию. Но это бездумный шаг по лишению нашей собственности за рубежом и высылки наших дипломатов, он вынуждает нас через какую-то пусть даже очень длительную паузу (ответить)", — заявил Чепа РИА Новости.
МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.