Рябков рассказал о перспективах встречи с Шенноном

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва не будет сворачивать контакты с США по нормализации двустороннего диалога после принятия конгрессменами законопроекта по санкциям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Москва сворачивать формат "Рябков-Шеннон" (Том Шеннон — замгоссекретаря США) после одобрения палатой представителей конгресса законопроекта о санкциях против РФ, КНДР и Ирана.

"Мы ничего никогда сами не сворачиваем", — добавил Рябков.

Он напомнил, что когда после расширения США санкционных списков в июне его раунд встречи с Шенноном в Петербурге не состоялся, в Москве пояснили, что раунд не был отменен, его перенесли, "послав тем самым определенный политический сигнал в Вашингтон".

"К вопросу о том, как какие сигналы там воспринимаются, можно возвращаться с разных позиций, обсуждать это, спорить, но факт есть факт: мы это сделали для того, чтобы обозначить наше неприятие этой нескончаемой череды действий Вашингтона в санкционной сфере. Но мы ничего не отменили, не закрыли, не перекрыли, не делаем этого и сейчас. Мы будем продолжать диалог, но вопрос в том, по каким темам, есть ли готовность у администрации США искать позитивную повестку дня и работать по ней на фоне того абсолютно зашкаливающего русофобства, которое овладело политиками в обеих палатах, которое создает все новые проблемы для нашего диалога", — сказал замглавы МИД РФ.