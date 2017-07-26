В Бурятии двум кандидатам отказали в регистрации на выборы главы республики

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Бурятии зарегистрировала трех и отказала двум кандидатам на пост главы республики, выборы которого пройдут в сентябре, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.

"По результатам проверки соответствия документов принято решение о регистрации кандидатами на должность главы республики Сергея Дороша от ЛДПР, Алексея Цыденова от "Единой России" и Батодалая Багдаева от "Коммунистов России". Двум кандидатам от КПРФ и "Российской партии пенсионеров" отказано в регистрации. Кандидат от КПРФ не смог собрать нужного количества подписей", — сказал собеседник агентства.

Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования 10 сентября.

В начале февраля 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Цыденова.