Матвиенко: политика сдерживания России вряд ли прекратится в будущем

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Попытки организовать в России "цветную революцию" вряд ли прекратятся в обозримом будущем, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы в полной мере отдаём себе отчёт в том, что политика сдерживания России, попытки сделать её ареной очередной "цветной революции" вряд ли прекратятся в обозримом будущем", — сказала она на заседании Совфеда.

Сенатор напомнила, что в палате была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ. Матвиенко заверила, что речь не идёт "о каком-либо ограничении прав граждан, наступлении на свободу слова, в чём нас пытаются обвинить за рубежом, да и определённые круги внутри страны".

"Наша цель – предпринять шаги, направленные на противодействие русофобии, попыткам вмешательства в наши внутренние дела, дестабилизации обстановки в стране. То есть речь идёт о действиях по защите суверенитета, национальных интересов и безопасности нашей страны, её граждан", — пояснила спикер СФ.

Совфед планирует открыто обсуждать все острые вопросы в диалоге с гражданами, представителями НКО, институтов гражданского общества, правозащитниками, экспертами, учеными, добавила она.