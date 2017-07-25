США
25.0725 июля17:02МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Матвиенко: выборы-2018 должны привести к консолидации общества

16:2925.07.2017
5963
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президентские выборы в России в 2018 году должны привести к консолидации, а не напряженности в обществе, это "жизненно важно" для страны и является ключевым условием для достойного будущего государства, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин пока не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2018 году

"Принципиально важно, чтобы предстоящие выборы не вызвали всплеска напряжённости в обществе, а, напротив, способствовали дальнейшему укреплению его консолидации. Как вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась на международной арене, это жизненно важно для страны", — сказала она на заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, говоря о консолидации, она не имеет в виду "так называемое монолитное единство", поскольку отсутствие дискуссии и единомыслие "губительны для государства". "Речь о том, что дискуссия не должна идти в формате войны всех со всеми, а в формате равноправного, открытого и честного диалога. В том числе диалога власти и общества", — пояснила спикер.

По ее мнению, чиновники и политики должны объяснять населению смысл и цели принимаемых ими решений. "Любое решение, особенно крупное, резонансное, принятое будь то муниципальным образованием, субъектом Российской Федерации или страной в целом, должно проходить общественную экспертизу, обсуждаться самым широким образом. Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает", — заявила Матвиенко.

Комментировать
+
Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Мартынов
Ну и как с вами консолидироваться? Вы на лица свои посмотрите, "народные избранники". На них же на всех печать порока. Жажда наживы и лизоблюдство. Комсомол - КПСС - ЕР. Сегодня здесь, а завтра - там. Перевёртыши.
16:38
25.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Кто Там Ещё?!?
Да, на пику насадят кооператив Озеро и наступит консолидация общества. Когда править по закону будут те, кто работает, а сидеть на нарах будут те, кто решил, что выше этого закона они в своей стране. Хотя, естесно, Матвиенко хочет сохранить текущий режим ворья, кумовства, коррупции и взяточничества.

пс. "По ее мнению, чиновники и политики должны объяснять населению смысл и цели принимаемых ими решений." Эпичное "мнение". Странно, что это вообще у неё мнением существует. Ведь казалось бы это не мнение, а прямая обязанность чиновников и политиков.

псс. Началась подготовка к выборам со всякими пустыми обещаниями.

пссс. "Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает", — заявила Матвиенко." Странно, что Матвиенко не в курсе, как её же партия ограничила возможности встречи депутатов ГД с избирателями, приравняв эти встречи к митингам и невозможности провести эту встречу не согласовав её во всех инстанциях.

l
16:49
25.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена