Матвиенко: выборы-2018 должны привести к консолидации общества

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президентские выборы в России в 2018 году должны привести к консолидации, а не напряженности в обществе, это "жизненно важно" для страны и является ключевым условием для достойного будущего государства, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Принципиально важно, чтобы предстоящие выборы не вызвали всплеска напряжённости в обществе, а, напротив, способствовали дальнейшему укреплению его консолидации. Как вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась на международной арене, это жизненно важно для страны", — сказала она на заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, говоря о консолидации, она не имеет в виду "так называемое монолитное единство", поскольку отсутствие дискуссии и единомыслие "губительны для государства". "Речь о том, что дискуссия не должна идти в формате войны всех со всеми, а в формате равноправного, открытого и честного диалога. В том числе диалога власти и общества", — пояснила спикер.

По ее мнению, чиновники и политики должны объяснять населению смысл и цели принимаемых ими решений. "Любое решение, особенно крупное, резонансное, принятое будь то муниципальным образованием, субъектом Российской Федерации или страной в целом, должно проходить общественную экспертизу, обсуждаться самым широким образом. Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает", — заявила Матвиенко.