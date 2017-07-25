Молодежь проконтролирует сентябрьские выборы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Легитимность предстоящих выборов 10 сентября обсудили молодые активисты и эксперты из российских регионов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы не хотим коллекционировать жалобы и нарушения на избирательных участках. Наша цель — предотвратить их", — отметил Владислав Федоров, член Клуба политических дебатов. По его словам, для оптимизации процесса будет использован электронный портал, где наблюдатели смогут сообщать о нарушениях на избирательных участках.

Подобный инструмент на базе социальной сети Telegram уже был использован на предыдущих выборах и доказал свою эффективность. В этом году система будет дальше развиваться и совершенствоваться, добавила Елена Баченкова, сооснователь движения "Россия выбирает". "Чем больше организаций объединяют свои усилия за честные выборы, тем лучше результат", — заключила она.

Особое внимание будет уделено работе наблюдателей в ходе голосования. Как отметил президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, важно, чтобы это были не равнодушные люди, отсиживающие часы, а заинтересованные в открытости и честности процесса.