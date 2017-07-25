Кремль не имеет отношения к переговорам главы ВЭБ с Кушнером, заявил Песков

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кремль не имеет отношения к переговорам главы ВЭБ Сергея Горькова с зятем и советником американского президента Джаредом Кушнером: это нормальные деловые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских властей сообщила, что Кушнер мог встречаться с Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов.
Пресс-служба ВЭБ ранее заявляла, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, в ходе переговоров обсуждались практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.