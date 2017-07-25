Кремль не имеет отношения к переговорам главы ВЭБ с Кушнером, заявил Песков

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кремль не имеет отношения к переговорам главы ВЭБ Сергея Горькова с зятем и советником американского президента Джаредом Кушнером: это нормальные деловые контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин Горьков и Внешэкономбанк уже давали разъяснения на этот счет, в частности, они говорили о том, что господин Горьков, как представитель института развития, действительно посещал США в рамках роуд-шоу, встречался там с различными представителями и соответственно, он осуществлял эти контакты. Эти контакты не требуют какого-то санкционирования со стороны Кремля и они не осуществлялись по поручению Кремля. Это абсолютно нормальная практика, когда руководители крупных банков, институтов развития осуществляют в зарубежных странах роуд-шоу и проводят там различные переговоры", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли санкционирована эта встреча со стороны Кремля.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских властей сообщила, что Кушнер мог встречаться с Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов.

Пресс-служба ВЭБ ранее заявляла, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, в ходе переговоров обсуждались практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.