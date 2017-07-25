МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия и США не ведут переговоров по вопросам "закона Димы Яковлева" и "акта Магнитского", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не ведутся. Это все, что я могу вам сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с американской стороной по пересмотру "закона Димы Яковлева" и "акта Магнитского".

Ранее сообщалось, что во время общения президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом поднимался вопрос об усыновлении российских детей.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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