Рябков: Россия многократно предупреждала США о последствиях новых санкций

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Москва многократно предупреждала Вашингтон о последствиях новых санкционных инициатив, заявил во вторник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы многократно предупреждали о последствиях подобных действий, и возвращаться к этой теме сейчас оснований нет", — заявил Рябков.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса внести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.