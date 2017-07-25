В МИД считают реальными перспективы введения новых санкций США против РФ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Москва внимательно следит за дискуссией вокруг нового законопроекта конгресса США о санкциях, которые направлены в том числе против РФ, данная инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".

"Мы внимательно следим за происходящим вокруг небезызвестного американского законопроекта, которым имеется в виду ввести новые санкции в отношении России и ряда других стран, а также кодифицировать имеющиеся. Все это очень тревожно, никаких признаков того, что русофобская истерия, которой охвачен весь конгресс США, идет на спад, мы не видим", — сказал Рябков.

"К сожалению, перспективы принятия этого законопроекта реальны. Мы встревожены тем, что под фундамент отношений наших стран закладывается очень опасная мина", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.