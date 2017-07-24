У Совфеда и Госдумы нет противоречий в совместной работе, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У Совфеда и Госдумы нет противоречий в работе, существуют разногласия по некоторым законопроектам, дискуссии по которым только улучшают качество принимаемых документов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в понедельник.

"Совфед и Госдума — это единое Федеральное Собрание, у нас не может быть противоречий в работе", — сказала спикер. По ее словам, общая задача парламентариев — разрабатывать и принимать качественные законы.

Сенатор отметила, что "бывают разногласия" при обсуждении законопроектов, что является обычной рабочей практикой и позволяет "принимать более качественные законы".