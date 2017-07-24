СФ попросит Путина об ответных мерах на польский закон о сносе памятников

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации примет в среду обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение министерствам и ведомствам разработать комплекс мер в ответ на принятие Польшей закона, позволяющего снос советских военных памятников, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Завтра на заседании мы примем обращение к президенту с просьбой дать профильным министерствам и ведомствам разработать комплекс ответных мер (в связи с принятием Польшей закона). Это бесстыдное решение им аукнется", — заявила она на пресс-конференции.

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