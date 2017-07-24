Матвиенко: новые изменения в избирательном законодательстве пока не нужны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отменять муниципальный фильтр на выборах пока нет необходимости, каких-либо изменений в избирательное законодательство в ближайшее время не потребуется, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Кроме того, по ее словам, сейчас нет необходимости вносить какие-либо изменения в избирательное законодательство.
"Часто менять выборное законодательство, на мой взгляд, не целесообразно. Мы прошли путь становления нашей избирательной системы. И я могу с уверенностью сказать, что наша избирательная система, она даже более демократичная, чем в других странах, и она соответствует всем международным правилам. И, полагаю, что в ближайшее время, по крайней мере, я не вижу необходимости каких-то новых изменений", — пояснила спикер верхней палаты.