Матвиенко: новые изменения в избирательном законодательстве пока не нужны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отменять муниципальный фильтр на выборах пока нет необходимости, каких-либо изменений в избирательное законодательство в ближайшее время не потребуется, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Я бы пока не торопилась, надо поизучать практику. Может быть, сама правоприменительная практика не очень эффективно ведется, может быть, есть замечания к тому, как применяется этот фильтр. Но после того, когда мы поизучаем, еще раз посмотрим, что не так, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему. Но сегодня я в этом такой необходимости не вижу", — заявила Матвиенко на пресс-конференции, комментируя предложения по отмене муниципального фильтра на выборах.

Кроме того, по ее словам, сейчас нет необходимости вносить какие-либо изменения в избирательное законодательство.

"Часто менять выборное законодательство, на мой взгляд, не целесообразно. Мы прошли путь становления нашей избирательной системы. И я могу с уверенностью сказать, что наша избирательная система, она даже более демократичная, чем в других странах, и она соответствует всем международным правилам. И, полагаю, что в ближайшее время, по крайней мере, я не вижу необходимости каких-то новых изменений", — пояснила спикер верхней палаты.