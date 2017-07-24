Лавров заявил о солидарности РФ с Ираком в вопросах искоренения терроризма

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия солидарна с усилиями руководства Ирака для нормализации ситуации в стране и искоренения террористической угрозы, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.

"Мы солидарны с теми усилиями, которые руководство Ирака предпринимает для нормализации обстановки в стране, прежде всего для искоренения террористической угрозы", — сказал Лавров.

По словам министра, принципиально важно, что эта борьба ведется не изолированно, а в контексте общих усилий мирового сообщества по искоренению террористической угрозы во всем регионе, включая и территорию Ирака, и территории Сирии, Ливии, Йемена и других стран.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.