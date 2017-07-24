Россия нацелена на развитие партнерства с Ираком, заявил Лавров

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия и далее нацелена развивать партнерство и взаимодействие с Ираком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с иракским вице-президентом Нури аль-Малики.
По его словам, РФ старается укрепить усилия руководства Ирака по восстановлению экономики, повышению боеспособности сил безопасности.
"Наши компании начинают все более активно сотрудничать с иракскими партнерами. И развивается наше военно-техническое сотрудничество, которое помогает в наших усилиях по борьбе с исламистами", — добавил глава МИД РФ.