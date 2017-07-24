Россия нацелена на развитие партнерства с Ираком, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи. 24 июля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи. 24 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия и далее нацелена развивать партнерство и взаимодействие с Ираком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с иракским вице-президентом Нури аль-Малики.

"Мы нацелены на то, чтобы и дальше развивать и наращивать наше взаимодействие, наше партнерство, основы которого закладывались во второй половине прошлого века", — сказал Лавров.

По его словам, РФ старается укрепить усилия руководства Ирака по восстановлению экономики, повышению боеспособности сил безопасности.

"Наши компании начинают все более активно сотрудничать с иракскими партнерами. И развивается наше военно-техническое сотрудничество, которое помогает в наших усилиях по борьбе с исламистами", — добавил глава МИД РФ.