Чудновец пожаловалась в ЦИК на нарушение ее избирательного права

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, документы которой на выдвижение в губернаторы Свердловской области избирком не принял, пожаловалась в ЦИК на нарушение ее избирательного права.

Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, сообщила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России. Представитель регионального избиркома сообщал РИА Новости, что ей отказали в приеме документов, поскольку Чудновец представила неполный пакет документов. В пятницу прием документов был окончен. Сама Чудновец заявила, что не успела в срок подать документы, поскольку у нее похитили протоколы.

"Написала электронное письмо в приемную ЦИК Памфиловой Элле Александровне о нарушении моего избирательного права", — сообщила Чудновец в воскресенье на своей странице в Facebook.

В письме девушка просит главу ЦИК принять решение о регистрации ее выдвижения. "Работники избиркома честно признались, что не хотят брать ответственность по моей регистрации на себя, и потому я вас прошу принять это решение", — написала Чудновец.

Она также добавила, что "комиссия отказалась принимать мои документы в связи с тем, что у меня не было протоколов с моего выдвижения от партии. Я объяснила, что протоколы были украдены, но сохранилась видеотрансляция с выдвижения, где четко видно, что за меня проголосовали девять человек единогласно. Также можно увидеть, что необходимые протоколы все таки были составлены. Но мне категорически отказали, ссылаясь на то, что информация о моем выдвижении должна быть изложена на бумаге… В связи с этим я считаю, что мое избирательное право было нарушено".

Также Чудновец призвала ЦИК быть современнее. "В связи с тем, что на дворе XXI век, век интернета, видео и других прогрессивных вещей, нельзя ли изменить законодательство так, чтобы было удобно и кандидатам и вам работать в будущем? Ведь это нормально — делиться ссылками, хранить информацию в "облаке" и общаться через видеоформат. И правильно ли я понимаю, что избирком должен помогать в регистрации кандидатам, а не цепляться за каждую бумажку?" — подчеркнула Чудновец.