Власти Марий Эл назвали Косачева в числе претендентов на пост сенатора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Правительство Марий Эл назвало главу международного комитета Совфеда Константина Косачева в числе трех претендентов на пост сенатора, сообщили РИА Новости в штабе общественной поддержки кандидата на должность главы республики Александра Евстифеева.

Собеседник агентства сказал, что в тройку кандидатов, помимо Косачева, вошли бывший главный федеральный инспектор Марий Эл Валериан Егоров. На очередной сессии Госсобрания республики депутаты должны утвердить его в должности судьи конституционного суда.

Еще одним претендентом на пост сенатора выступает действующий депутат Госдумы Сергей Казанков.

В субботу врио главы Марий Эл Евстифеев представил в республиканский Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Помимо него на этот пост претендуют еще пять человек. Для регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики им предстоит преодолеть муниципальный фильтр — собрать 9% подписей депутатов муниципальных образований региона. Срок подачи документов для регистрации истекает 26 июля.

Президент России Владимир Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен Евстифеев. Госсобрание республики назначило на 10 сентября досрочные выборы главы Марий Эл.